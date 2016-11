Einen gemeinsamen Ausflug nach Bregenz haben die Vorstandsmitglieder des TSV Hossingen aus Anlass des 50. Geburtstags von Martin Graf unternommen. In Wangen erkundeten sie den schönen Stadtkern; anschließend besuchten sie in Hörbranz, einem Vorort von Bregenz, die Fein-Brennerei Prinz, wo ein besonders guter Schnaps gebrannt wird. Sie verfolgten die Stationen des Brennprozesses und durften natürlich auch probieren. Danach fuhren sie weiter nach Bregenzn und ließen dort den Tag mit einem Spaziergang zur Seefestbühne und dem Abendessen ausklingen. Je später der Abend wurde, desto besser sangen sie; sogar der Musiker aus der VIP-Loge des Hausherrn gesellte sich zu ihnen. Die Nacht geriet entsprechend kurz, was durch ein gutes Frühstück kompensiert wurde. Gutgelaunt trat man den Heimweg an und war pünktlich zum Schlachtplattenessen der Feuerwehr wieder daheim. Foto: Huber