Meßstetten Zwei Verletzte bei Unfall nahe Unterdigisheim

Eine 18-jährige Polo-Fahrerin war auf der neu asphaltierten Straße in Richtung Unterdigisheim unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor Unterdigisheim verlor die bergab fahrende Frau wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen, rutschte nach links auf die andere Fahrspur und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen.

Die 18-Jährige wurde dabei schwer, der 45-jährige Touran-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden ins Zollernalb-Klinikum gebracht.

An dem VW Touran entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Schaden an dem VW Polo wird auf 5000 Euro geschätzt.