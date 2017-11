Meßstetten Zwei auf Platz zwei

Als Wettbewerbsprogramm präsentierten die Musikerinnen aus Oberdigisheim Werke des Früh- und Hochbarock von Marco Uccellini, Bartolomeo de Selma y Salaverde, Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach.

Die Schwestern studieren derzeit an der Universität Mozarteum in Salzburg und sind zudem national und international musikalisch tätig.

Am 25. Februar ab 19 Uhr konzertieren sie in der Medarduskirche in Ostdorf mit dem Programm "Musiqua antiqua in Raum und Zeit".