Meßstetten Ziemlich schwierige Parkplatzsuche

Keine Option für die Gemeinderäte ist Vorschlag Nummer vier, der Straßenzwickel zwischen Friedrich-List- und der einmündenden Max-Eyth-Straße. Er befindet sich anderthalb Kilometer von den eigentlichen Parkproblemzonen entfernt – zu weit, um eine ernst zu nehmende Lösung darzustellen. Lösung fünf ist eine städtische Fläche im äußersten Südwesten des Buelochs, die als Sportplatz ausgewiesen ist, aber nie ausgebaut wurde.

Wollte man sie so weit befestigen, dass sie dem Gewicht geparkter Kraftfahrzeuge gewachsen wäre, müsste man den Boden mit einigem Aufwand ertüchtigen. Außerdem müsste die Zufahrt so erweitert werden, dass zwei Wagen einander passieren können. Option sechs ist ein Privatgrundstück im Norden des Buelochs, vor dem Haus Friedrich-List-Straße 126. Hier könnten 20 Parkplätze gebaut werden; allerdings fiele der Nettozugewinn an Parkraum um zehn bis zwölf geringer aus, weil hier ohnehin schon geparkt wird.

Was kommt in Frage was nicht? Lösung vier ist keine und scheidet aus, befanden die Räte, bei Lösung sechs rechtfertigt der Aufwand den Nutzen nicht, Lösung fünf kommt für Oliver Rentschler von der Bürgerliste wegen des problematischen Winterdienstes nicht in Frage – "eine Zumutung" – und für Jürgen Marienfeld, ebenfalls Bürgerliste, aus Prinzip.

Er empfindet die Weigerung der Eigentümer in der Friedrich-List-Straße, Fahrzeuge vor ihren Hecken zu dulden, als Ärgernis: "Warum sollen wir viel Geld ausgeben, wenn die selber nicht zu Konzessionen bereit sind?"

Bleibt nur zu hoffen, dass die Anwohner von Option drei anders gestrickt sind als ihre Nachbarn – wenn nicht, bliebe allein Option eins, die nur neun Parkplätze bringt. Die Stadt will die Eigentümer jetzt um ihr Einverständnis ersuchen; allerdings würde – immer vorausgesetzt sie bekommt es – erst gebaut, wenn der fragliche Straßenabschnitt zur Sanierung ansteht.