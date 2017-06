Bei der Konfirmation in der Johanneskirche in Oberdigisheim hat Pfarrer Thomas Epperlein zehn Jugendliche in einem feierlichen Gottesdienst zu ihrer Konfirmation geführt. Konfirmiert wurden Moritz Gomeringer, Finn Küstermann, Jan-Luca Reimann, Lara-Sophie Reimann, Emma-Sophia Roth, Jonathan Roth, Vanessa Sanyang und Nicole Schakslykov; aus Unterdigisheim Nico Reiberger und aus Nusplingen zudem Raphael Hellstern. Foto: Privat