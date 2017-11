Meßstetten Wohl der Kinder steht im Zentrum

Meßstetten. "An der Grund- und Werkrealschule Burgschule wird anders gearbeitet, aber auf sehr, sehr hohem Niveau", hat Ullrich Biesel festgestellt, der zuvor an einer Ganztagsschule tätig war. Bereut hat er seinen Schritt nicht: "Das war zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung." Zumal er eine Schule vorfand, die aus seiner Sicht im Vergleich zu anderen Grund- und Werkrealschulen im Land beste Voraussetzungen aufweist. "Die Lehrer sind hier so eng mit der Schule und den Schülern verbunden, dass sie sich der Probleme der Jugendlichen annehmen und ihnen aus Schwierigkeiten helfen", betont der 46-Jährige.

Für den Grundschulbereich strebt der Pädagoge an, im zweiten Schulhalbjahr das Thema Ganztagsschule anzugehen. Im ersten Halbjahr liegt sein Augenmerk darauf, richtig anzukommen und die Abläufe kennenzulernen. Eines seiner Ziele ist, die Ausstattung der Schule weiter zu verbessern, vor allem auf digitalem Sektor, "obwohl wir da schon gut ausgestattet sind". Da geht es ihm auch darum, für die Burgschule entsprechende Gelder zu bekommen, um alle Klassenzimmer mit modernen Medien zu versorgen und die Pädagogik daran anzupassen. Auch die Schulsozialarbeit, bereits ein wichtiger Bestandteil an der Burgschule, möchte Biesel weiter ausbauen. "Ich fühle mich hier sehr wohl; die Schüler haben sich schnell an mich gewöhnt, die Kollegen mich aufgenommen. Es ist schön, hier zu sein und dazu zu gehören."

Bei seiner Arbeit sieht er das Kind im Vordergrund: "Wir sind da für die Schüler und deren Wohlbefinden. Das Wohl der Jugendlichen ist das oberste Ziel der Lehrer an der Burgschule." Für Biesel ist das neue Amt fast ein Sprung ins kalte Wasser. Bislang war er als einfacher Lehrer tätig, machte auch keinen Zwischenschritt als Konrektor und ist demnach ein "Novize" in Sachen Schulleitung. Allerdings war er an seiner früheren Schule für den Ganztagesbereich zuständig und arbeitete dabei eng mit der Schulleitung zusammen, hat also gewisse Einblicke gewonnen.