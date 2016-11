Meßstetten Wo es im Dorf etwas zu schwätzen gab

Gottlob Gerstenecker berichtete von der "Molke", der Milchsammelstelle, wo man sich täglich zu einem "Schwätzle" traf und so stets das Neueste erfuhr. In diesen Beiträgen wurden die verschiedensten schwäbischen Redewendungen und ihre örtlichen Unterschiede hervorgehoben. Natürlich haben die Zuhörer manches aus ihrem schwäbischen Wortschatz dazu beigetragen.

Es war wieder ein informativer Abend, der großen Spaß gemacht hat. Aber dabei musste festgestellt werden, dass so manche Redewendung in Vergessenheit geraten könnte. Damit es nicht zu trocken zuging, gab es auch in diesem Jahr wieder zusätzlich Schmalzbrot und Most neben den sonst üblichen Getränken.