Meßstetten "Wirklich dicker Fisch" kommt heim

Meßstetten. "Wir haben uns einen wirklich dicken Fisch an Land gezogen", freute sich Ralf Thimm, Leiter der Direktion Polizeireviere beim Polizeipräsidium Tuttlingen, als er am Mittwoch Harald Fritz, den künftigen Leiter des Polizeipostens Meßstetten, ins Amt einsetzte.

Damit spielte Thimm auf den eindrucksvollen Werdegang des gebürtigen Nusplingers an, der – ein Vorteil für seine neue Aufgabe – in Meßstetten lebt und den Großen Heuberg wie seine Westentasche kennt: Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei ab 1978, Streifendienst im Polizeirevier Albstadt, 1985 Wechsel zur Kriminalpolizei, seit 1998 im gehobenen Dienst und zuletzt Stellvertretender Leiter des Kriminalkommissariats in Balingen – als solcher war Fritz übrigens Nachfolger des heutigen Albstädter Bürgermeisters Klaus Konzelmann.

Einen "Polizisten aus der Region und für die Region, mit weitreichenden Erfahrungen, unter anderem als Mitglied zahlreicher Ermittlungsgruppen und Sonderkommissionen, nannte Thimm seinen Kollegen und fügte hinzu: "Sie übernehmen einen gut bestellten Polizeiposten – die Truppe stimmt."