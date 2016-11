Meßstetten Wiedersehen mit dem Ex-Dirigenten

Meßstetten-Hartheim. Im Anschluss an die Begrüßungsansprache von Lothar Mattes, dem Vorsitzenden des Musikvereins Hartheim, stellte dessen Gammertinger Amtskollege Udo Rapp die Stadt im Laucherttal vor – und dann hatte Thomas Zeiler, Gammertinger Musiker und Conférencier des ersten Programmteils, das Wort. Diesen bestritten die Gäste; den Auftakt machte unter der Stabführung Pawtowskis – der das gemeinsame Konzert initiiert hatte – Alfred Reeds "Rushmore", in dem die Majestät der vier in den Mount Rushmore gemeißelten Präsidentenköpfe angemessenen Ausdruck fand.

In "Schmelzende Riesen" von Armin Kofler geht es um das Thema Klimaerwärmung – es ist ein musikalisches Epitaph auf die alpinen Gletscher, allerdings eines, in dem auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft Ausdruck findet. Gustav Peters "Erinnerungen an Zirkus Renz" weckten Assoziationen an die Atmosphäre in einem Zirkuszelt. Das Stück gehört wegen der virtuosen und publikumswirksamen Soli zum Standardrepertoire der Xylofonisten; Cäcilia Hammer, eine der jüngsten in der Stadtkapelle, meisterte sie mit Bravour und wurde, genau wie Orchester und Dirigent, mit frenetischem Beifall belohnt.

Nachwuchs lässt "Fliegende Flöten" sich erheben