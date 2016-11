Meßstetten Wenn Tiger Murr auf Herzensbrecher trifft

Den Anfang macht am Samstag, 3. Dezember, um 15 Uhr die Meßstetter Puppenbühne "Valenti.Ko", die das neue Theaterstück "Tiger Murrs Abenteuer" in der Kirche aufführt. Das Stück, dessen Inszenierung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst über den Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg gefördert wird, erzählt die Geschichte zweier frecher Mäuse und eines gefräßigen faulen Katers, die in einem Dorfhaus leben. Wie lange kann das gut gehen? Eines Tages platzt der Oma die Geduld: Der Opa soll den Kater im Wald aussetzen. So fängt das Abenteuer des Katers Murr an, der im Wald eine Allianz schließt – woraus sich lustige Wendungen ergeben.

Am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr gastiert Sylke Schlude mit der Band "Honey & The Heartbreakers" in der Bruder-Klaus-Kirche. Mit stimmungsvollen Liedern, Geschichten und Gedichten lassen sie vorweihnachtliche Stimmung und Vorfreude auf das Fest aufkommen. Ihr gemischtes Programm für Alt und Jung umfasst Advents- und Weihnachtslieder, alpenländische, traditionelle, aber auch moderne. Die Geschwister Marie und Nina Stingel sowie Maike Schorer tragen dazu Texte vor. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Spenden sind willkommen.