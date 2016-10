Meßstetten Wenn Schwachheit zum Segen wird

Aus den Händen von Martin Bühler erhält das Pastorenpaar einen kleinen Willkommensgruß von der Methodistengemeinde des Orts: Produkte aus dem Weltladen, verbunden mit dem dezenten Hinweis, das Meßstetten eine Fairtrade-Stadt ist.

Verblüffend offen und oft erschreckend ehrlich erzähle die Bibel Geschichten von Menschen, in denen man sich sicher oft selbst wiederfinde, sagt er in seiner ersten Predigt an der höchstgelegenen Kanzel methodistischer Kirchen in Deutschland. Als ehemaliger Krankenpfleger und Klinikleiter habe er immer wieder erlebt, wie Augenblicke der Schwachheit zum Segen würden, erzählt Seiler mit Blick auf Jakobs Ringen mit Gott. Und neulich habe er das selbst erfahren, als er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Garmisch geflogen werden musste. Yousef Moshashai fasste die Predigt kurz in Farsi zusammen, eine der Veränderungen, welche die Gemeinde durch die Lea erfahren hat. Das Klavier spielte Manfred Conzelmann.

Große Aufgaben warten auf den neuen Pastor, stellte Elke Beuttler in ihrem Grußwort der Stadt Meßstetten fest. Drei Gemeinden sollen zu einem Ganzen zusammengeführt werden. Die Stadt mühe sich mit einer solchen Aufgabe seit 40 Jahren und sei mit ihr immer noch nicht wirklich fertig. Danach überreichte sie Seiler eine kleine Aufmerksamkeit.

Auch Werner Ittermann tat das und stellte die ökumenische Arbeit am Ort mit dem Bild eines Knotens vor, an dem theologisch an verschiedenen Enden in eine Richtung für den Glauben an den lebendigen Gott der Christen gezogen werde. Pfarrer Reinhold Schuttkowski grüßte für die evangelische Gemeinde, für die auch Tino Murgia als Vertreter der Süddeutschen Gemeinschaft die Begrüßungsveranstaltung besucht hatte.