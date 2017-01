Meßstetten Wenn gesungen wird, laufen die Pferde schneller

Voller Freude begann die Fahrt im Schritttempo durch Heinstetten. Außerhalb der Ortschaft erzählte Carolin Deufel den Kindern, dass die Pferde schneller werden, wenn sie ein Lied hören. Kaum erklangen die ersten Töne, wurde die Fahrt rasanter und man hörte freudiges Kindergeschrei.

Nun aber mussten sich die Kinder selbst bewegen. Es gab ein Wettrennen: Kutsche gegen Kinder. Die Kinder gaben alles. Elias Kleiner schaffte es tatsächlich und war vor den Pferden im Ziel. Am Stall Deufel, der zum Landesprojekt Lernort Bauernhof gehört, endete die rasante Planwagenfahrt.

Peter Deufel zeigte und erklärte den Kindern seinen Bauernhof mitsamt den Tieren und Geräten. Besonders spannend waren die neugeborenen Kälber, von denen eines seine Ohrmarken von Peter Deufel erhielt. Unter Anleitung von Carolin Deufel durften die Kinder an den Pferden das Striegeln und Hufe auskratzen üben. Die angehende Erzieherin zeigte zudem, was ein Pferd für den Ausritt noch so braucht, und beantwortete die Fragen der Kinder. Zum Abschluss durfte das Reiten auf dem Pferd nicht fehlen, ehe die Eltern ihre Kinder mit strahlenden Augen von Heinstetten abholten und ein lehr- und erlebnisreicher Nachmittag auf dem Lernort Bauernhof beim Stall Deufel zu Ende ging.