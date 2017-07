Meßstetten Wenn der Zapfhahn Zicken macht

Meßstetten-Heinstetten. Dieses Fest wird so bald nicht in Vergessenheit geraten: Zwei Tage waren in Heinstetten Blasmusik, Rock-Sound, Show, Stimmung und Remmidemmi geboten. gefeiert wurde in einem von einem großen Fallschirm überspannten Biergarten, der dank trockenem Wetter ausschließlich als Sonnen- und nicht als Wetterschutz diente.

Begonnen hatte das "1. Hilb-Open-Air" mit der Begrüßungsansprache von Ortsvorsteher Thomas Deufel, der die zahlreichen Gäste, darunter zahlreiche Gemeinderäte und die SPD-Bundestagskandidatin Stella Kirgiane-Efremidou, willkommen hieß, den an ihren orangefarbenen T-Shirts erkennbaren Helfern seinen Dank aussprach und feststellte, dass so ein Fest "ein Saugschäft" sei.

Danach schritt Frank Schroft, Meßstettens Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, zum Fassanstich. Trotz aufmunternder Zurufe hatte er einige Mühe mit dem Zapfhahn, der partout nicht ins Spundloch hin­ein wollte; nach mehreren Schlägen und einer Bierdusche war das Werk aber doch vollbracht, und aus den Kehlen von Bürgermeister, Vereinsvertretern und Gästen erklang "Ein Prosit der Gemütlichkeit". In einer kurzen Ansprache gab Schroft seiner Freude darüber Ausdruck, dass so viele Vereine an einem Strang gezogen hätten – ein Beleg dafür, wie groß der Zusammenhalt und der Gemeinsinn in Heinstetten seien.