Meßstetten. Das ökumenische Team der Landeserstaufnahmestelle hat in Zusammenarbeit mit dem Begegnungszentrum eine Aktion für Weihnachten geplant: Menschen aus der Umgebung von Meßstetten werden zu Gastgebern für die Flüchtlinge, um miteinander Weihnachten zu feiern. Nun werden Anmeldungen von Gastgebern entgegen genommen. Formulare gibt es im Begegnungszentrum Lea, den Meßstetter Kirchen und unter der Mail-Adresse des Begegnungszentrums info-lea@drk-zollern alb.de. Die Rückmeldung sollte möglichst bis Donnerstag, 15. Dezember, an das Begegnungszentrum Lea (ehemaliges Soldatenheim), an die Meßstetter Kirchen oder per E-Mail erfolgen. Nähere Infos für die Gastgeber wird es spätestens am 19. Dezember geben. Weitere Auskünfte gibt Pfarrer Markus Gneiting, Telefon 0170/9 92 87 20.