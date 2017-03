Meßstetten Wasser für mehr als 100 000 Bürger

Meßstetten. Nicht zu kontemplativen Betrachtungen, sondern zu irdischem Handeln hatte der Zweckverbandsvorsitzende, Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft, die Verbandsmitglieder in den Pilgersaal des Hauses der Claretiner auf dem Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen eingeladen.

Auf der Tagesordnung standen Punkte von großer Tragweite. So haben sich beispielsweise die Albstadtwerke von allen Verpflichtungen und Haftungen mit einer einmaligen Zahlung von fast 1,5 Millionen Euro freigekauft. Endgültig beschlossen wurde der Bau eines neuen Wasserwerks im Donautal – die bei weitem größte Einzelinvestition in der fast 50-jährigen Geschichte des Zweckverbands.

In seinem Rückblick auf die Tätigkeiten der Hohenberggruppe seit der vergangenen Verbandsversammlung hob Bürgermeister Schroft hervor, dass es trotz bedeutender Investitionen gelungen sei, den Schuldenstand von 3,4 auf unter 3,1 Millionen Euro zu drücken. Dies sei unter anderem durch ein intelligentes System des Stromeinkaufs gelungen: Immer dann, wenn dieser günstig sei, werde das Wasser in die Hochbehälter gepumpt. Außerdem sei es unter Führung von Wassermeister Andreas Wolters und dem stellvertretenden Verbandsrechner Simon Keller gelungen, wieder die Zertifizierung nach ISO 50001 zu erhalten, was dem Zweckverband eine Einsparung von fast 100 000 Euro beschert habe.