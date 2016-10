Meßstetten-Oberdigisheim. Der Albverein Oberdigisheim bietet am Sonntag, 9. Oktober, eine Wanderung von Radolfzell nach Allensbach am Untersee an. Die Wanderstrecke beträgt 17 Kilometer bei einem Höhenunterschied von 170 Höhenmetern und einer Wanderzeit von rund viereinhalb Stunden. Treffpunkt und Abfahrt ist am Rathaus in Oberdigisheim um 9.15 Uhr. Die Wanderung beginnt in Radolfzell und geht zunächst am Zeller See entlang auf die Mettnauer Halbinsel mit ihrem Naturschutzgebiet für Wasservögel. Danach folgen die Teilnehmer einem Naturpfad in den Markelfinger Winkel, von wo aus sie über den gleichnamigen Teilort den Mindelsee erreichen. Vorbei am Wild- und Freizeitpark Allensbach genießen sie vom Walzenberg die Aussicht über den Gnadensee auf die Insel Reichenau. Für den Rückweg von Allensbach zum Ausgangspunkt fahren die Teilnehmer mit der Bahn.