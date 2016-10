Ein kleiner Teil der Wandergruppe Heinstetten hat eine Fahrt in das Pitztal unternommen. Die Reise ging durch das Tannheimertal, weiter durch Hahntenjoch ins Pitztal und führte durch den Berg hinauf mit dem Gletscherexpress auf 2840 Meter. Das schönste Erlebnis war der Pitztalergletscher mit dem höchst gelegenen Café in 3440 Metern. Auf eine Plattform gingen die Teilnehmer, um die Bergwelt anzusehen. Beim gemütlichen Zusammensein zum Abschluss gab es dann ein Essen im Soldatenheim in Stetten am kalten Markt. Foto: Schuler