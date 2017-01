Meßstetten. Zwischen Heinstetten und Hartheim hat am Sonntag gegen 4.25 Uhr ein Auto einen 23-jährigen Fußgänger angefahren und schwer verletzt – danach beging der Fahrer Unfallflucht. Auf der Fahrt nach Hartheim hatte der Wagen den 23-jährigen etwa einen Kilometer nach Heinstetten mit der rechten vorderen Fahrzeugseite erfasst; der Mann wurde mit schweren Schulter- und Fußverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Am Sonntagnachmittag meldete sich ein 24-jähriger Mann aus dem Zollernalbkreis bei der Polizei, der nun aufgrund seiner Äußerungen unter dringendem Verdacht steht, der flüchtige Unfallverursacher zu sein. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741/348 79-0, zu melden.