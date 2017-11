Meßstetten Vize-Weltmeister schreibt Vereinsgeschichte

"Entornos" – Spanisch für "Umgebung" – erzählt von der spanischen Küste um Alicante, an der sich zunächst lebhaft die Kinder bei Tanz und Spiel vergnügen, was die Instrumentalisten im "Allegro grazioso" locker und leicht musikalisch nachzeichneten. Das "Lento" hingegen erzählt von der friedlich und still verharrenden See, das "Fanfarria y Coral" von einer religiösen Demonstration – es war Teil des Vorspiels beim Wettbewerb in Kerkrade.

In das russische Zarenreich entführten die Musiker das aufmerksam lauschende und immer wieder stürmisch applaudierende Publikum mit "Tsar Boris" von Wassili S. Kalinnikow. Seine Ausdruckskraft liegt in der abwechslungsreichen und eingängigen Melodie. Die Orchestrationen erwiesen sich als farbenfroh und zeichneten die ganze Pracht und Herrlichkeit des Zarenreiches in Perfektion nach.

Für alle, die den Kinostart der achten Episode von "Star Wars" im Dezember kaum erwarten können, hatte das glänzend aufgelegte LBO die fünfteilige Suite "Star Wars Trilogy" ins Programm gepackt und brachte den immerwährenden Kampf zwischen Gut und Böse in fünf Themen – "The Imperial March", "Princess Leia’s Theme", "Battle in the Forest", "Yoda’s Theme" und "Star Wars" mit starkem Ausdruck zu Gehör.

Bei den Zugaben klatscht das Publikum am Ende noch kräftig mit

Dazwischen sollte nicht applaudiert werden, und am Ende war das Publikum derart in den Bann gezogen, dass es erst mehrere Sekunden, nachdem die Musiker zu spielen aufgehört hatten, in stürmischen Applaus verfiel. Ebenso lang anhaltender Beifall forderte eine Zugabe, die das LBO gerne dreingab – gefolgt gar von einer zweiten Zugabe, dem "Marsch der Medici", zu dem das Publikum kräftig klatschte.

Nach dem eindrücklichen Konzert, das bei den Besuchern höchste Begeisterung auslöste, waren sich alle einig darüber, solch eine musikalische Präsentation in weltmeisterlicher Manier noch nie oder nur selten gehört zu haben. Bei den Gastgebern des Musikvereins Heinstetten jedenfalls wird das Konzert noch lange nachhallen und in die Annalen des Vereins eingehen.