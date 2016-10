Meßstetten Viele Punkte sind noch nicht erledigt

Erhebliche Hochwassergefahr sah der Rat – insbesondere bei Starkregen – beim Kohlstattbrunnenbach, der ab der Brücke beim Gasthaus Ochsen bis zur Verdolung komplett eingewachsen sei und eher einem Biotop als einem Bachlauf gleiche. Bachbett und Böschungen müssten freigeschnitten und die Bachsohle freigeräumt werden. Künftig müssen die Böschungen mindestens zweimal jährlich gemäht und die Hecken zurückgeschnitten werden.

Einen neuen Anstrich erhält das Buswartehäuschen in der Breitenstraße: Die rote, stark ausgeblichene Farbe soll abgeschliffen und das Häuschen in Silber neu gestrichen werden. Am Parkplatz in der Sommerhalde unterhalb der Bärahalle muss die Böschungssicherung erneuert werden. Am oberen Ende des Asphaltwegs zum Steighaus muss eine Rinne mit Kiesfang eingebaut werden. Dadurch soll eine erneute Unterspülung des Wegs verhindert werden.

Am Stausee muss einiges ausgebessert werden

Da vom DLRG-Podest am Stausee der Flachwasserbereich nicht einsehbar ist, soll mit den Verantwortlichen der DLRG ein neuer Standort gesucht werden. Die für dieses Jahr geplante Auskleidung des Kneippbeckens mit Edelstahlblech verschiebt sich ins Frühjahr. Der Zaun muss ausgebessert und das Pflaster im Bereich des Beckens teilweise neu verlegt werden.

Die Verlegung des Spielplatzes ist auf äußerst positive Resonanz gestoßen. Die Seilbahn wird im Frühjahr verlegt und erneuert. Zudem möchte der Ortschaftsrat, dass die hintere Grillstelle ebenfalls in Richtung Spielplatz verlegt wird. Der Sandkasten dort kann dann entfallen.

Außerdem haben sich einige kleinere Maßnahmen aus den vergangenen Jahren angestaut. Die talseitigen Randsteine in der Eckenbergstraße in Richtung Friedhof müssen neu versetzt und mit einer verstärkten Betonschulter versehen werden. Der Zustand des Kanal und der Verdolung in der Poststraße muss überprüft werden. Einige Pflanzinseln müssen im Frühjahr nachgepflanzt werden. Am Eingang zum Friedhof in Richtung Unterdigisheim muss die Lücke zwischen dem Tor und dem bestehenden Haag mit einem passenden Zaunstück geschlossen werden.

Der Belag des asphaltierten Feldwegs, der nach Gebäude Geyerbad 5 abzweigt, muss erneuert werden. Auf dem Sinne-Erlebnis-Pfad sollen kommendes Jahr die Wege aufgeschottert werden, auch eine Handvoll Obstbäumchen als Abgrenzung zur Wiese befürwortete der Rat. Beim Bachzugang – dem "Fußerfahrungsweg" – fehlt immer noch der Holzbereich, Platten und Steine müssen neu verlegt oder ergänzt werden. Am Bach soll ein Watbereich für Kinder mit Sand und großen Flusskieseln als Begrenzung angelegt werden.