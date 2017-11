Meßstetten Verwirrung um Standort der Polizeischule

Eine Polizeischule für die Ausbildung im mittleren Dienst, in der künftig 800 Polizeianwärter ausgebildet werden sollen, solle Meßstetten bekommen, während Wertheim in Nordbaden eine weitere Außenstelle der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen für bis zu 400 angehende Kommissare bekommen soll, die eine Ausbildung für den gehobenen Dienst durchlaufen. So hat es der Südwestrundfunk am Dienstag gemeldet – und das Innenministerium Baden-Württemberg auf Anfrage des Schwarzwälder Boten noch am Mittag dementiert. Die Berichterstattung über eine Entscheidung in Sachen Standorte der Polizeiausbildung sei falsch, heißt es in der Stellungnahme der Pressestelle.

Der unveränderte Stand sei vielmehr, dass der zentrale Studienstandort der Landespolizei Villingen-Schwenningen gestärkt werde und das Ministerium in intensiven Gesprächen mit der Stadt und dem Landkreis prüfe, "ob die wachsende Studentenzahl am Standort der Kernhochschule selbst bewältigt werden kann". Wertheim und Herrenberg würden "in jedem Fall Standorte für Bildungseinrichtungen der Polizei", Details würden gegenwärtig erörtert. Außerdem werde geprüft, ob ein weiterer Ausbildungsstandort erforderlich sein werde. Entscheidungen würden dann in einem geordneten Verfahren und in enger Abstimmung der Koalitionspartner bis spätestens Jahresende fallen.

Dementi hin, Dementi her – der SWR bleibt bei seiner Meldung, in der es außerdem heißt, das Land Baden-Württemberg habe für die frühere Zollernalb-Kaserne, bis vor kurzem Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, einen über fünf Jahre laufenden Mietvertrag abgeschlossen und damit ein Versprechen eingelöst, die Stadt bei der zivilen Nachnutzung der einstigen Kaserne zu unterstützen.