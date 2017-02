Meßstetten-Hossingen. Wegen der Vorverlegung der Februarsitzung des Gemeinderats kommt die Unabhängige Liste Meßstetten bereits am Montag, 13. Februar, zu ihrem kommunalpolitischen Monatstreff zusammen, und zwar um 19.30 Uhr im Hause des stellvertretenden Vorsitzenden, Peter Orth im Laufener Weg 8 in Hossingen. Die Themen ergeben sich unter anderem aus der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung, die am Mittwoch, 15. Februar, stattfindet. Außerdem will sich die Unabhängige Liste einen Überblick darüber verschaffen, was 2017 kommunalpolitisch ansteht.