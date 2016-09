Meßstetten Über die Farbe zur Natur

Günther Wirth, so Brigitte Wagner, hat den expressiven Realisten Steisslinger einmal als den einzigen bezeichnet, der die "merkwürdige geistige Sperre gegen den Expressionismus" in Stuttgart unterbrochen habe. 1891 in Göppingen geboren, studierte Steisslinger in München – unter anderem bei Max Ude und Franz von Stuck – und in Venedig Malerei, Grafik und Bildhauerei. Während des Dritten Reiches, als über den Vertretern der modernen Kunst das Damoklesschwert von Ausstellungs- und Malverbot schwebte, wandte sich Steisslinger wie so viele Angehörige seiner Generation vom Sujet Mensch ab und der Natur und Landschaft zu. Diese Themen sollten bestimmend in seinem Oeuvre bleiben, auch in einer Zeit, als die Avantgarde in Westdeutschland ungegenständlich malte.

In Böblingen schuf Steisslinger ein Gesamtkunstwerk, bestehend aus Atelier, Wohnung und Bildhauerwerkstatt. Ende der 40er Jahre wurde er als Professor an die Akademie in Stuttgart berufen, 1957 starb er an den Folgen eines Schlaganfalls. Was sein Werk auszeichnet, sind eine einzigartige expressive Strahlkraft und eine intensive Farbigkeit, hinter denen ein Anliegen steht: Ausdruck. Auf dem Fehlochhof sind bis zum 27. November rund 50 Werke, vorwiegend Aquarelle und Zeichnungen, zu sehen.