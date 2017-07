Meßstetten Am Saisonende hat nur ein einziges Tor zum Klassenerhalt gefehlt

Dem Kassenbericht von Wolfgang Merz war zu entnehmen, dass der SV Tieringen trotz umfangreicher Baumaßnahmen und Investitionen im vergangenen Vereinsjahr ein leichtes Plus erwirtschaftet hat. Laut Schriftführer Jürgen Sauer nutzen mehr als 350 Mitglieder das vielfältige Angebot.

Der Verein hat sich unter anderem am Meßstetter Stadtfest beteiligt und den 30. Interstuhl-Cup für Jugendmannschaften ausgerichtet. Die Skiabteilung unternahm zusammen mit dem Heimatverein Kohlraisle eine Skiausfahrt an den Arlberg und war in den Wintermonaten mit dem Spuren der Hörnleloipe beschäftigt. Im Sommer legten 17 Mitglieder das Deutsche Sportabzeichen ab.

Britta Eppler vermeldete reges Interesse an Fitness, Tanz und Gesundheit – das abwechslungsreiche Programm komme bei den Frauen gut an und locke bis zu 25 Teilnehmerinnen in die Schlichemhalle. Auch das Kinderturnen sei beliebt und gut besucht.

Über eine nervenaufreibende Saison der Aktiven Abteilungsleiter Michael Sauer. Nach einer schwachen Vorrunde, in der die Mannschaft durch Verletzungspech und teilweise unzuverlässige Spieler gehandicapt gewesen sei, haben man sich von Eugen Neufeld getrennt und die sportliche Leitung Gino Favella übertragen. Mit ihm ging kein Heimspiel verloren; die Mannschaft spielte die erfolgreichste Bezirksligarunde der Vereingeschichte. Trotz der furiosen Aufholjagd fehlte am Ende ein Tor zum Klassenerhalt.

Den Schwung in die Kreisliga A mitnehmen

Beeindruckend war die Leistung der Noch-A-Jugendlichen, die eine große Hilfe für die Mannschaft waren. Nun soll versucht werden, den Schwung in die Kreisliga A mitzunehmen. Die neu gegründete zweite Mannschaft erspielte einige Siege und hat sich gut entwickelt; in der nächsten Saison geht es darum, sie zu festigen. Im Jugendfußball reicht die Anzahl der Jugendspieler nicht aus, um durchgängig in allen Altersklassen eine eigene Jugendmannschaft zu stellen.

Gewählt wurden Vorsitzender Günter Sauter, Schriftführer Jürgen Sauer, Kassenprüfer Alexander Matthes, Jugendleiter Björn Domschke, Abteilungsleiter Fußball Michael Sauer, Abteilungsleiter Ski Wolfgang Sauter, Beisitzer Marcel Merz und Sven Unsöld.