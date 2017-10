Meßstetten Treue und engagierte Mitglieder erhalten Ehrung

DTB-Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel: Udo Dessel. DTB- Ehrennadel in Silber: Gerd Schempp. DTB-Ehrennadel in Bronze: Sonja Wienke. STB- Ehrennadel in Silber: Sylke Spielmann, Nicole Götting und Claudia Mittrich. STB-Ehrennadel in Bronze: Christina Barlag.