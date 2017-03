Meßstetten Traktor kippt um: 19-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Um 14 Uhr fuhr der 19-Jährige von Meßstetten in Richtung Unterdigisheim. Auf der Gefällstrecke geriet der mit Holzstämmen beladene Anhänger ins Schlingern. Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über das Gespann, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die steil aufsteigende Böschung. Traktor und Anhänger kippten um und kamen auf der Straße zum Liegen.

Der junge Fahrer verletzte sich hierbei schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber ins SBK-Klinikum geflogen werden. An dem Traktor entstand Totalschaden, der auf zirka 150.000 Euro geschätzt wird. Der Schaden am Anhänger wird auf 50.000 Euro geschätzt. Auch Fahrbahn und Leitplanken wurden in Mitleidenschaft gezogen. Hier beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 5000 Euro.

Das vom Anhänger gefallene Holz musste von einer beauftragten Firma aufgeladen und abtransportiert werden. Die Polizei stellte das gesamte Gespann sicher und ließ es von einem Abschleppunternehmen bergen. Neben den eingesetzten Rettungskräften waren auch die Feuerwehren aus Meßstetten und Unterdigisheim zur Unterstützung vor Ort.