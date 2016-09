Meßstetten Thomas Neher darf nun mitentscheiden

Meßstetten-Hossingen (wl). Thomas Neher wurde bei der gemeinsamen Sitzung von Ortschaftsrat und evangelischem Kirchengemeinderat als Nachfolger Joachim Kollers, der wegen Umzugs ausgeschieden war, von Ortsvorsteher Harald Eppler per Handschlag in den Ortschaftsrat verpflichtet. Zuvor wies der Ortsvorsteher das neue und seit zwei Monaten eingesetzte Mitglied des Hossinger Ortschaftsrates auf seine Rechte und Pflichten hin. Die Verpflichtungsformel wurde vorgelesen und von Thomas Neher nachgesprochen. Damit darf er nun offiziell in diesem Gremium über das Wohl der Hossinger Bürger und des Meßstetter Stadtteils mit entscheiden und sich einbringen.