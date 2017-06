Meßstetten Thomas Bareiß: "Pflegende sind die stillen Helden unseres Alltags"

Der Bayer legte dar, welche Verbesserungen das sind, allen voran die Einführung von fünf statt drei Pflegestufen. Das wichtigste Element dabei: Demenz, die vorher vernachlässigt worden sei, sei nun einbezogen, so Nüßlein. Die beiden anderen Gesetzesnovellen beträfen die Ausbildung und die Entbürokratisierung. Die Dokumentationspflichten abzubauen und die Ergebnisqualität in den Vordergrund zu stellen, sei das Ziel, so Nüßlein. In der nächsten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages stehe nun noch ein Gesetz zum Thema Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege auf der Tagesordnung.

In Bayern seien 40 Prozent jener, die in der Pflege tätig sind, Hauptschüler, berichtete der CSU-Abgeordnete, der sich gegen "Akademisierungstendenzen" aller Art ausspricht. Außerdem glaubt er nicht, "dass wir die Probleme dadurch lösen, dass wir ausländische Kräfte anwerben".

Thomas Bareiß bezeichnete die Mitarbeiter in Pflegeberufen, aber auch die pflegenden Angehörigen, als "die stillen Helden des Alltags", denen trotz aller Belastung Zeit bleiben müsse für "Herzenswärme und Anteilnahme". Ihnen gelte es ebenso gerecht zu werden wie den Pflegepatienten. Fast jeder Haushalt sei inzwischen vom Thema Pflege betroffen. (Wir werden noch berichten.)