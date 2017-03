Meßstetten Tanzen zu den neuesten Hits

Meßstetten. Auch dieses Jahr veranstaltete das Jugendbüro in Meßstetten, zur Freude aller teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, wieder eine Disco in der Festhalle Meßstetten. Für die Jungen und Mädchen im Grundschulalter wurde bereits um 17 Uhr die Minidisco eröffnet. Hier konnten sie nach Herzenslust zu ihrer Lieblingsmusik tanzen. Mit reichlich Programm und jeder Menge Verpflegung führten die Mitarbeiter des Jugendbüros Meßstetten vom Diasporahaus Bietenhausen die Kinder durch den Nachmittag. Im Anschluss konnten die Jugendlichen ab Klasse fünf in der Jugenddisco zu den neuesten Hits feiern. Für die Verpflegung vor Ort sorgte die Wohngruppe Waldhorn aus Meßstetten. Ganz nach dem Sinn des "Fair-Festes" wurde bei allen Cocktails und Getränken auf Alkohol verzichtet. Für die Sicherheit sorgte die Security Firma Be Save.