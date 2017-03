Meßstetten Tanzen statt die Flammen löschen

Jürgen Marienfeld wollte sich nicht vorhalten lassen, nicht alles für die Wünsche der Abteilung zu tun, und buchte kurzer Hand einen Kurs bei der Tanzschule Grohm, an dem sich zwölf Paare beteiligten. Die anfänglicher Skepsis einiger Kameraden, ob es wohl die richtige Entscheidung war, verflog schnell und so folgte ein Fortgeschrittenen-Kurs, der seit Anfang Februar läuft. Das große Lob der Tanzschule über das disziplinierte Verhalten der Paare beflügelte zusätzlich, und sind auch kleiner Patzer hie und da kein Problem. Diese Aktion soll die Kameradschaft in der Abteilung und den Spaßfaktor außerhalb von Übungsabenden und Einsätzen der Feuerwehr steigern. Über neue Mitglieder ab 17 Jahre freut sich die Feuerwehr fortlaufen – egal, ob tänzerisch begabt oder nicht.