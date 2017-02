Meßstetten Superstarke Amazonen begeistern Publikum

Als nächstes kündigt der Musikvereinsvorsitzende Daniel Frey die Gruppe "Tanz-Kids" an. Zu den Klängen von Van Halens "Jump" stürmen Mädchen in Ballerina-Kostümen auf die Bühne und liefern eine Tanzperformance mit Ballett-Elementen zu "Girls Just Wanna Have Fun" von Cyndi Lauper. Begeistert klatschend verlangt das Publikum in der voll besetzten Halle seine Zugabe und erhält sie prompt.

Programmpunkt Nummer drei sind die "Kleinen Mäuse", der Nachwuchs der Unterdigisheimer "Deichelmäus". Die Grundschulkinder hopsen in drolligen Kostümen über die Bühne; die Musik dazu, den "Deichel-Marsch", hat dem Fasnetsverein Joachim Bock komponiert.

Es folgt der Programmhöhepunkt: Die "Show-Teens" erklimmen als Superheldin "Wonder Woman" verkleidet die Tische. Dort richten sich die jungen Damen zur bombastischen Einlaufmusik von Manowar, dem Titel "Warriors of the World", auf. Mit einem Satz springen sie zwischen die Leute und ziehen mit leuchtenden Schwertern in Richtung Bühne. Als amazonengleiche schöne "Kriegerinnen" präsentieren sie dort ein beeindruckendes Tanz- und Showprogramm mit Akrobatikeinlagen. Die Musikauswahl reicht von E Nomine – "Mitternacht" über das pathetische "Heart of Courage" bis hin zu Christina Stürmers "Krieger des Lichts". Nach der Zugabe verlassen die Tänzerinnen unter begeisterten Rufen die Bühne, um ihre Kräfte mitt Schnitzel, Pommes, Kuchen und Cola zu erneuern.