Meßstetten Stadt Meßstetten existiert seit 40 Jahren und will das 2018 feiern

Im nächsten Jahr finden wieder sieben Meßstetter Ferienwanderungen statt. Auch die Vereine und Organisationen offerieren einen bunten Strauß an Veranstaltungen. Dabei warb Steidle für die Städtepartnerschaft mit den französischen Gemeinden Luynes und Savigné sur Lathan. 2018 ist am Wochenende, 27. April bis 1. Mai, ein Besuch der französischen Freunde in Meßstetten geplant. Gerne, so Steidle weiter, sei das Partnerschaftskomitee bereit, bei Interesse Kontakt zu einem französischen Verein herzustellen. Außerdem ging er auf die 1250-Jahr-Feiern in Hartheim und Oberdigisheim ein. In Hartheim findet am 29. Juni ein Festakt für geladene Gäste und tags darauf am 30. Juni eine Jubiläumsveranstaltung für die Hartheimer Einwohner statt. Das große Festwochenende ist von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, geplant. Dafür wird auf dem Festplatz beim Sportgelände ein Großzelt aufgestellt. Am Freitag ist Stimmung angesagt mit der SWR4-Schlagerparty und der Kultband "Papi’s Pumpels". Karten im Vorverkauf gibt es bereits in den Rathäusern in Meßstetten und Hartheim sowie bei den Geschäftsstellen der Volksbank Heuberg. Am Sonntag, 22. Juli, bildet ein großer historischer Umzug den Höhepunkt des Festwochenendes.

In Oberdigisheim finden die Feierlichkeiten statt vom Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September. Den Auftakt bildet am Freitagabend der offizielle Festakt in der Bärahalle. Am Samstag und Sonntag ist ein Zelt- und Straßenfest in der Breitenstraße geplant. Für Samstag wurde die Partyband Dirndlknacker engagiert. Am Sonntag ist ein Kinder- und Familienfest vorgesehen mit Gottesdienst, Frühschoppen, verschiedenen Aktionen und Unterhaltung durch benachbarte Musikvereine.

Schroft informierte zusätzlich, dass die Stadt Meßstetten im nächsten Jahr die 40-jährige Stadterhebung feiert: am Samstag, 25. August, und Sonntag, 26. August. Die Veranstaltung wird auf dem Erwin-Gomeringer-Platz vor dem Rathaus stattfinden. Es ist ein Festausschuss mit Vertretern aus allen Stadtteilen gegründet.