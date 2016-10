Meßstetten Stadt investiert in Kneipp-Becken und Schulen

Außerdem bekommt das Schulzentrum mit Gymnasium und Realschule neue Medienarbeitsplätze. Warum die Lieferung der Geräte für das pädagogische Netzwerk – die Firma "all for IT Systemhaus" aus Bad Saulgau verlangt dafür 65 646 Euro – und die Installation und Inbetriebnahme, für welche die Hechinger Firma MK Systems 5045 Euro verlangt, getrennt ausgeschrieben wurden, wollte Stadtrat Oliver Rentschler wissen. Jonas Mauch, der stellvertretende Hauptamtsleiter, und Stadtrat Marc Peter, Lehrer am Schulzentrum, wussten es: Für die Installation des pädagogischen Netzwerks, das vom Netzwerk der Schulverwaltung unabhängig sei, sei die Expertise einer spezialisierten Firma nötig – und die biete nun mal keine Hardware, also keine Geräte, an. MK Systems betreut das Schulnetzwerk im Schulzentrum bereits, erklärte Mauch.