Meßstetten Stadt hat bestes Finanzjahr hinter sich

"Ich bin jetzt 15 Jahre Kämmerer hier, aber an eine solche Einnahmenentwicklung kann ich mich nicht erinnern": Gleich zu Beginn seines Berichts über den Stand der Haushaltswirtschaft 2016 ließ Stadtkämmerer Jürgen Buhl durchblicken, dass er Großes anzukündigen hatte. Hatte der bisher beste Wert der Gewerbesteuereinnahmen bei rund 3,5 Millionen Euro gelegen, so erwartet die Stadt in diesem Jahr 5,1 Millionen Euro.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage bleibt im Verwaltungshaushalt trotzdem noch eine Mehreinnahme von 1,674 Euro. Dazu kommen weitere Mehreinnahmen durch höhere Benutzergebühren für Sozialstation und Nachbarschaftshilfe – insgesamt 283.000 Euro – sowie durch höhere Erddeponiegebühren in Höhe von 85.000 Euro und höhe Sachkostenbeiträge für die Schule, die ein Plus von 54.200 Euro bringen. Die Mehrausgaben für Personal in Höhe von 230 000 Euro werden durch Einsparungen bei der Gebäude- und Anlagenunterhaltung in Höhe von 112.000 Euro sowie Geschäftsausgaben, die um 18 800 Euro niedriger sind als geplant, zum Teil wett gemacht.

Fast gedeckt werden die zusätzlichen Kosten für den Regionalmanager zur Fortsetzung des Konversionsprozesses in Höhe von 48.600 Euro durch die Beiträge des Landes und der anderen beteiligten Gemeinden, die sich auf 44.500 Euro summieren.