Meßstetten Spiele und Predigten

Die FAT-Tage sind eine christliche Jugendveranstaltung der Süddeutschen Gemeinschaft mit mehreren hundert Besuchern und zahlreichen Jugendkreisen aus den Raumschaften Albstadt und Balingen, die das Programm mitgestalten. An diesen Tagen begegnen sich junge Leute aus sämtlichen Konfessionen, um gute Gemeinschaft und spannende Abende zu erleben. Damit das gelingt, organisieren die rund 100 Ehrenamtlichen Shows, Filme, Sketche, Musik, Predigten für junge Leute, Spiele und vieles mehr. Zu Beginn findet ein Überraschungsabend statt.

Am Freitag tritt ein DJ auf, und es gibt Cocktails, am Samstag ist Spiele- und Zockerabend, am Sonntag findet eine "Open Stage" statt, auf der Freiwillige zeigen, was sie können, am Montag sind Humor und Eigeninitiative gefragt, am Dienstag steigt ein Konzert sowie ein Spiele-Wettkampf der besonderen Art. Zwischen dem jeweiligen Vorprogramm und dem Hauptprogramm werden Essen und Getränke angeboten. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: www.fat-united.de