Meßstetten Spektrum der Natur

Die Vernissage findet am Samstag, 15. Oktober statt und beginnt um 15 Uhr. Brigitte Wagner wird eine Einführung in das Werk geben, das das Spektrum der Natur im Großen wie im Ausschnitt zeigt. Außerdem wird ein Begleitprogramm angeboten. Am Sonntag, 13. November, lesen Gabriele Gatzweiler und Christoph Holbein ab 17 Uhr Texte von Erich Kästner, Rose Ausländer und Kurt Tucholski.

Die Ausstellung dauert bis 27. November. Parallel dazu ist die Ausstellung "Spannungsbögen" zu sehen. Geöffnet hat die Galerie jedes Wochenende von 11 bis 17 Uhr.