Meßstetten Spaß ohne Alkohol

Im Anschluss durften die Jugendlichen ab Klasse fünf in der Jugenddisco feiern. Für die Verpflegung vor Ort sorgte die Wohngruppe Waldhorn aus Meßstetten. Ganz im Sinne des "Fair-Festes" wurde bei allen Cocktails und Getränken auf Alkohol verzichtet. So war die Disco ein ungefährliches und um so größeres Vergnügen. Die Mitarbeiter des Jugendbüros, Sarah Dorn und Mischa Hamann, dankten ausdrücklich allen Helfern, die diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hatten.