Meßstetten Spannende, kampfbetonte und faire Spiele zu beobachten

Dabei stand das Ziel, den Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 18 Jahren Spaß an Sport und Bewegung zu vermitteln sowie eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten, im Vordergrund. Weitere Aspekte sind, dass die Jugendlichen Kontakte zu anderen Gleichaltrigen, die nicht an der eigenen Schule sind, knüpfen, Respekt gegenüber dem Anderen entwickeln und sich an Regeln halten.

Los ging es nachmittags um 16 Uhr mit den Turnierspielen der Zehn- bis 13-Jährigen, die mit insgesamt neun Mannschaften um Sieg, Pokale und Ehre im fairen Zusammenspiel kämpften. Damit das alles auch in geordneten Verhältnissen und den Spielbestimmungen entsprechend ablief, leiteten Ewald Karle, Nico Kiesinger und Jonas Hauser von den Meßstetter Schulen als Schiedsrichter das Spielgeschehen souverän. Als die Spiele beendet waren, ging es mit großer Spannung zur Siegerehrung. Diese haben am "Welttag des Lächelns" die neuen Mitarbeiter der Gemeinwesenorientierten offenen Jugendarbeit, Sarah Dorn und Mischa Hamann, die damit einen erfolgreichen Einstand in die offene Jugendarbeit verbunden haben, vorgenommen. Es gab für alle Teilnehmer Plaketten und von den Sponsoren der Meßstetter Geschäfte und Banken bereitgestellte Sachpreise und Pokale. Die Pokale gingen an die drei erstplatzierten Teams "Amskiller", "Mein persönliches Lieblingsteam" und "FC JetzetMorga". Es folgten "FC Kreuzspinne", "FC Starkicker", "HC", "Superkicker", "IkuFam Stoppelhopser" und "FC Bullen".

Um die Zwischenzeit zu nutzen, bis die acht Mannschaften der 14- bis 18-Jährigen, die am Abend spielten, antraten, machte Vinzenz Schreiber auf das geplante Jugendforum, das einen Meßstetter Jugendgemeinderat bilden soll, aufmerksam und bat darum, dass die Jugendlichen ihre Vorschläge, Ideen und Rückmeldungen an die Stadt Meßstetten einbringen.