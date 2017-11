Meßstetten Spannende Einblicke in die Berufswelt

Ein wichtiger Bestandteil des BOGY-Konzeptes am Gymnasium Meßstetten ist, dass den Schülern für die Praktikumswoche ein persönlicher Betreuer aus dem Kollegium zugeteilt wird. Diese schulische Kontaktperson, die den Praktikanten aus dem Fachunterricht kennt, besucht ihn in der Regel auch vor Ort und kommt dabei mit den betrieblichen Ansprechpartnern, Ausbildern und Personalchefs direkt in Kontakt. Dies fließt in die Auswertung der Praktikumswoche mit ein.

Die Schüler werden in den nächsten Wochen einen ausführlichen Praktikumsbericht verfassen, in dem sie ihre Erkenntnisse und Erfahrungen kritisch reflektieren – denn nur so kann das "Hineinschnuppern" in unterschiedliche Berufsbilder die Chance eröffnen, sich auf ein späteres Berufsleben gezielt vorzubereiten.

Den vorläufigen Abschluss der Berufsorientierung in Klasse zehn stellt ein "Assessment Center" dar, bei dem externe Referenten eine spezielle Vorbereitung für betriebliche Personalauswahlverfahren vornehmen werden.