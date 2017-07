Meßstetten So eine Herzmassage kann gewaltig anstrengen

Den Anfang machte ein Ausflug zu den Wasserwerken in Sipplingen, nach Meersburg und auf den Höchsten, wo der Tag seinen krönenden Abschluss fand. Es folgte ein Reanimations-Übungsabend in der Heuberghalle – vor rund 70 Zuhörern erklärte der Herzgruppenvorsitzende Stephan Roßmann die Symptome von Schlaganfällen und Herzinfarkten sowie die Funktionsweise der Herzdruckmassage bei einem Herzstillstand. Letztere konnte die Teilnehmer anschließend selbst am Dummy üben und dabei herausfinden, welcher Druck aufgebracht werden muss, um das Herz wieder zum Schlagen zu bringen – sie merkten rasch, wie anstrengend es ist, in einer Minute bis zu 100mal zu drücken, und dass es der richtigen Körperhaltung bedarf, um genug Druck auszuüben.

Der stellvertretende Herzgruppenvorsitzende Karl-Heinz Weißmann nutzte die Gelegenheit, um die fürs Jubiläum beschafften Polo- und T-Shirts an die Mitglieder zu überreichen. Weitere Aktivitäten im Jubiläumsjahr werden ein Grillfest, mehrere Wanderungen und die Weihnachtsfeier sein.