Meßstetten. Der Skiverein lädt am Freitag, 20. Januar, zum "Skiextrem" – Skifahren von 14 Uhr bis Mitternacht und Alpenfeeling" am Skilift Täle ein. Bis Freitag ist der Lift in Betriebspause, um den Skifahrern am Freitag und am Wochenende beste Bedingungen bieten zu können.