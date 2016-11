Einen unterhaltsamen Nachmittag haben die Bewohner des Pflegehauses Am Pfarrbaum in Meßstetten erlebt, denn der Singkreis Kasten aus Onstmettingen war zu Gast. Mit Volksliedern und Schlagern begeisterten die Sänger, begleitet von einem Akkordeonspieler, die Bewohner. Angetan von den Liedern sangen die Bewohner mit oder tanzten zur Musik. Stellvertretend für die Hausleitung dankte Sabine Stotz den Akteuren. Beim Zusammensein wurde an persönliche Beziehungen zu Onstmettingen erinnert und daran, dass der Singkreis bei der Eröffnung des Bürgertreffs im Januar 1995 das Programm mit Liedern und Balladen mitgestaltete. Text: Lissy/Foto: U. Eppler