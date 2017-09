Meßstetten Simon Friedrich siegt im Hauptlauf

Bei den Frauen war die Erste nicht ganz unerwartet Ricarda Hotz vom TSV Stetten a. k. M. mit einer Zeit von 41:15,60 Minuten, gefolgt von Ute Schneck von der Kreissparkasse Tuttlingen mit 42:19,91 Minuten. Dritte im Bunde war Gudrun Schmidgall vom TSV Trochtelfingen mit 42:52,45 Minuten.

Knapp über eine Stunde benötigte Peter Steiner vom VFB Gutenzell/Runners Point Ulm beim Nordic-Walking mit 1:06:46,12 Stunden für den ersten Platz. Ein paar Minuten später erreichten Alfred Wenzel von der HZDLW mit 1:09:25,31 Stunden Platz zwei und Jürgen Rudolph vom FL Rommelsbach mit 1:09:33,04 Platz drei.

Die Frauen liefen mit der Erstplatzierten Sabine Franz von MF-KA Sports mit 1:08:24,89 Stunden, gefolgt von Elke Gross mit 1:08.47,41 Stunden und Ingrid Beck mit 1:12:36,44 Stunden, beide vom NWTH.

Meßstetter Stadtmeisterin der Damen wurde mit einer Zeit von 50:01,14 Minuten Theresa Eppler, gefolgt von Tatjana Fritz in einer Zeit von 53:13,42 Minuten. Bei den Männern wurde Thomas Bosch von der TG Schömberg mit einem sehr komfortablen Vorsprung mit 34:56,12 Minuten Erster. Sven Keinath von Rebi Running belegte mit 36:08 Minuten den zweiten Platz, Max Kreiner vom SV Meßstetten wurde in einer Zeit von 37:09,56 Minuten Dritter. Einige der angetretenen Sportler werden dieses Jahr an weiteren nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen.

Erfreulich aus Sicht der Organisatoren war auch der Abschluss des Schülerlaufs über 1500 Meter, da alle fünf Teilnehmer in jeweils einer eigenen Altersklasse liefen und es somit nur Sieger gab.

Hans-Jürgen Grzesch beglückwünschte alle Teilnehmer zu ihren hervorragenden Leistungen, die teilweise persönliche Bestzeiten bedeuteten, und händigte ihnen zusammen mit Patricia Bodmer die Siegermedaillen und Pokale aus.