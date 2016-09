Meßstetten Silberdollar als Preis für Besten

Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Mannschaft, darin enthalten sind Standgebühr, Scheiben, 15 Schuss Munition pro Schütze sowie ein Blattl pro Mannschaft. Es können Blattl nachgekauft werden.

Die Anmeldung erfolgt am jeweiligen Schießabend. Es darf nur mit Vereinswaffen geschossen werden, und dabei gilt die Schießstandordnung des Deutschen Schützen-Bundes.

In der Woche des Vereinspokalschießens ist es möglich, jeden Abend von 19 bis 22 Uhr zu schießen. Zu trainieren ist möglich ab der Kalenderwoche 37 jeweils am Dienstag und am Freitag von 19 bis 22 Uhr, sowie am Samstag von 15 bis 19 Uhr.

Eine Abstimmung ist mit dem Organisationsteam per E-Mail: vereinspokal@svng-messstetten.de notwendig, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Die Siegerehrung findet am Freitag, 30. September, gegen 21.30 Uhr statt.