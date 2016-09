Meßstetten Sieger will’s auch in Hamburg wissen

Thomas Bosch kam in 34:51,61 Minuten als Zweiter ins Ziel. Den dritten Platz errang Christoph Groß in 35:49,55 Minuten. Schnellste Frau war die hohe Mitfavoritin Ricarda Hotz in 40:18,93 Minuten, gefolgt von Julia Jahr in 42:12,51 Minuten und Katja Gallasch vom Team "Siebenzwerge" in 43:03,02 Minuten.

Knapp unter einer Stunde blieb Peter Steiner vom VfB Gutenzell, Sieger beim Nordic-Walking, der die zehn Kilometer in 59:50,72 Minuten bewältigte. Für Kurt Schäfer vom Nordic-Walking-Team wurden 1:10:37,30 Stunden gestoppt, die ihm zweiten Rang bescherten. Den dritten Platz belegte Guido Sattler vom Hammerwerk Fridingen in 1:11:19,24 Stunden. Platz eins bei den Frauen errangen gemeinsam Rosi Kreidl vom Nordic-Walking-Team und Ingrid Beck von den "Powerschnecken Mühlhausen" in 1:13:19,48 Stunden, gefolgt von Lore Mauri vom Nordic-Walking-Team in 1:18:26,96 Stunden und Kathrin Götze vom Wochenblatt-Team Tuttlingen in 1:22:34,83 Stunden.

Der Firmenlauf, der 2015 erstmals den Hobbylauf über 4,7 Kilometer ersetzt hatte, war mit elf Teilnehmern enttäuschend schwach besetzt. Nur drei Läufer starteten unter Firmennamen, was Hans-Jürgen Grzesch zum Anlass nehmen will, den Lauf im nächsten Jahr wieder als Hobbylauf auszuschreiben. Sieger wurde Thomas Roser vom TSF Tuttlingen in 18:29,06 Minuten. Ihm folgten Lukas Götting vom Küchenhaus Schumacher in 20:25,46 Minuten und Ossai Edison vom Sommerbiathlon SV Empfingen in 22:11,53 Minuten.

Susanne Messmer vom TSV Nusplingen gewann den Lauf in 22:13,21 Minuten. Theresa Eppler von "Medischuke Balingen" folgte in 23:41,39 Minuten, während Tatjana Fritz vom TSV Meßstetten mit 26:25,30 Minuten Rang drei eroberte. Beim Schülerlauf hieß der Sieger Ingo Steinert vom TSF Tuttlingen, der die 1500 Meter in 5:31,67 Minuten schaffte. Ihm folgten Steven Steinmaier vom TV Bitz in 5:50:14 Minuten und Lukas Ullrich (WGL Schwäbisch-Hall) in 5:51,21 Minuten.

Schnellste Schülerin war Madita Schmelz vom TSV Trochtelfingen in 6:43,98 Minuten, gefolgt von Nora Berger mit 7:08,30 Minuten und Laura Berger vom TSV Meßstetten mit 7:25,42 Minuten.

Glückliche und strahlende Gesichter gab es bei der Siegerehrung mit Hans-Jürgen Grzesch. Er beglückwünschte alle Teilnehmer zu ihren Leistungen, die teilweise persönliche Bestzeiten bedeuteten, und übergab ihnen zusammen mit Martina Sauter Siegermedaillen und Pokale. Sein Dank ging an Helfer, Streckenposten und den Bauhof der Stadt für die Unterstützung.