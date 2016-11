Meßstetten Selbst in Mailand ein Ereignis

Breiten Raum nahmen die Ehrungen für treue Mitgliedschaft und besonderes Engagement ein. Für zehn aktive Jahre wurde Erika Dold, für 25 Annette Steidle mit der Urkunde des Diözesancäcilienverbandes geehrt.

Seit 30 Jahren aktiv, ist Marion Lebherz nun Ehrenmitglied. Eine besondere Auszeichnung des Kirchenchors und eine Urkunde des Diözesancäcillienverbands für 40 aktive Jahre erhielten Elisabeth Butz, Benedikta Klaiber, Martina Grimm und Gerold Grimm. Der Chor überraschte Elisabeth Butz zudem mit einem Geschenk für 20 Jahre Chorleitertätigkeit.

Pfarrer Hans Locher hob in seinem Dank vor allem die Dienste des Chors in Gottesdiensten hervor und Ortsvorsteher Thomas Deufel stellte die Bedeutung des Kirchenchors für das Gemeindeleben heraus. Zudem warb er für das geplante Fest der Vereine am 15. Juli 2017 an der Hilb, an dem sich auch der Kirchenchor beteiligen wird.