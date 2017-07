Meßstetten "Sehe Sache positiv entgegen"

Dazu muss der Rottweiler allerdings seinen Beamtenstatus aufgeben, zudem tritt er in den Wettbewerb mit anderen Notaren. "Wir werden Sorge tragen, dass er es am Anfang so einfach wie möglich hat", sichert Schroft dem Notar seine Unterstützung zu. Seeger ist auf dem Notariat in Meßstetten kein Unbekannter. Seit einiger Zeit arbeitet er dort als Notarvertreter. "Es war mein Wunsch, dass ich dort vorab tätig sein kann und so mit den Leuten in Kontakt komme", sagt der 46-Jährige: "Ich sehe der Sache positiv entgegen."