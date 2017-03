Einen Tagesausflug in die Schweiz habrn die Senioren des Fußballvereins Meßstetten unternommen. In Zürich ließen sie sich vom Personalchef der Kantonspolizei Zürich durch das dortige Kriminalmuseum führen; anschließend bekamen sie im Speisesaal der Polizei Zürcher Sahnegeschnetzeltes – wie hätte es anders sein können? – mit Rösti serviert. Alfred Sauter, der Leiter der Meßstetter AH, revanchierte sich dafür mit einer kulinarischen Spezialität von der Schwäbischen Alb. In Würenlingen wurden die Meßstetter anschließend Zeugen des Narrenumzugs, an dem 42 Gruppen mit mehr als 1400 Maskenträgern teilnahmen. Foto: Sauter