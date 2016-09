Meßstetten Schüler bemalen Buswartehäuschen

Das ist zum einen das durch Graffiti-Schmierereien verschandelte Buswartehäuschen an der Hilb. Das hätten die Mitglieder des Ortschaftsrats mit dem Ziel, es anders und schöner zu gestalten, selbst erledigen wollen, meinte der Ortsvorsteher. Nun hat die Stadt Meßstetten den Bauhof beauftragt, das Buswartehäuschen zu reinigen und mit frischem Anstrich zu versehen. Später möchten Schüler der Grundschule Hartheim in einer Projektaktion die Wände des Häuschens bunt bemalen.

Zudem wird in die Haushaltsplanung die Sanierung der Jägerstraße aufgenommen. In der Schule sollen beim Vereinseingang und im Flur die Beleuchtung und der Anstrich erneuert werden. Für die Festhalle soll eine zweite Spülmaschine gekauft werden. Im Bereich des Hallenanbaues ist im alten Bereich die Außenfassade auszubessern, und an der Böschung um den Anbau wird ein Sicherheitszaun installiert. Drei Treppenstufen sollen zusätzlich beim bestehenden Fluchtweg angebracht werden.

Der Fußweg in Richtung Käpelle bedarf einer Erneuerung auf einer Länge von etwa 15 Metern. Wie die Größe der neu angelegten Rasengräber künftig sein soll, darüber muss nach einem weiteren Besichtigungstermin beraten werden. Von den Verfügungsmitteln des Ortschaftsrats sollen ein Tiefkühlschrank für die Festhalle sowie mehrere Sportgeräte, ein Headset und ein Mikrofon gekauft werden.