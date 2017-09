Meßstetten Schöne Tage an der Mosel

Am frühen Morgen des nächsten Tages startete die Gruppe in Richtung Mosel nach Lieser. Von dort aus ging es mit einem Planwagen, der von einem Winzer gesteuert wurde, auf engen Feldwegen auf eine Anhöhe in den Weinbergen.

Der Winzer erzählte in den Weinbergen allerlei Wissenswertes über seine Arbeit. Bei der Weinprobe lernten die Hartheimer die Moselweine noch näher kennen, bis es in der gemütlichen Wirtstube ein regionales Abendessen gab.

Am zweiten Tag ging es in das romantisch Moselstädtchen Bernkastel-Kues, wo eine Stadtführung auf dem Programm stand. Von dort starteten die Jahrgänger mit dem Schiff nach Traben-Trarbach und hatten Gelegenheit, das Moseltal mit den steilsten Weinbergen der Welt zu bewundern. Bei einem Abendessen in den Lammstuben in Hartheim klang der gelungene Ausflug aus.